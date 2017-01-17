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市场报道 | 2017年 1月 18日 星期三 05:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.3%，纳斯达克指数收跌0.63%

路透纽约1月17日 - 美国股市周二下跌，随着业绩期逐步展开，在美国总统选举后领涨的金融股和运输股等板块回落。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) 　　
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