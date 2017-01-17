芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨近2%，因大豆价格上升和美元下跌

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。
CBOT-3月玉米合约 收高7美分，报每蒲式耳3.65-1/2美元，此前触及去年10月28日来最高的3.66-1/2美元。
农户在玉米升至日内高位时卖出。
新的出口需求支撑市场。美国农业部表示，民间出口商销售10.2944万吨美国玉米到未知的目的地，在2016/17销售年度交付。
农业部报告，上周出口检验美国玉米88.8009万吨，符合80-100万吨的市场预估区间。
美元指数 骤降，使美元计价的谷物在全球市场更具吸引力，此前美国当选总统特朗普表示，美元汇率过高。
中国农业部预计，在截至2017年9月的12个月中国玉米产量将下降4.1%，同期进口将下降68.8%.
今日CBOT玉米期货成交量预计为467,924口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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