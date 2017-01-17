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市场报道 | 2017年 1月 18日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨近2%，因大豆价格上升和美元下跌

路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。

CBOT-3月玉米合约 收高7美分，报每蒲式耳3.65-1/2美元，此前触及去年10月28日来最高的3.66-1/2美元。

农户在玉米升至日内高位时卖出。

新的出口需求支撑市场。美国农业部表示，民间出口商销售10.2944万吨美国玉米到未知的目的地，在2016/17销售年度交付。

农业部报告，上周出口检验美国玉米88.8009万吨，符合80-100万吨的市场预估区间。

美元指数 骤降，使美元计价的谷物在全球市场更具吸引力，此前美国当选总统特朗普表示，美元汇率过高。

中国农业部预计，在截至2017年9月的12个月中国玉米产量将下降4.1%，同期进口将下降68.8%.

今日CBOT玉米期货成交量预计为467,924口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
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