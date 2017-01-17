纽约期市：期棉触及近两周低点，市场交投谨慎

路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。

ICE-3月期棉合约 盘中触及1月4日来最低71.81美分。

“市场继续受到美国农业部供需报告影响，”Keith Brown and Co高管Keith Brown说。

根据美国农业部月度供需报告，全球和美国当前作物年的棉花库存预估高于12时的预估，印度，墨西哥和土耳其的消费下降，大部份被中国消费上升所抵销。

Brown表示，美国当选总统特朗普对中美贸易关系的看法的潜在影响，重压棉花市场。

法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot表示，棉花早盘上涨，但之后小幅下跌，因谷物市场吸引了基金的投资兴趣。

美国大豆期货周二急升逾2%，触及六个月高位，因阿根廷过度降雨，令投资人担心产量前景。

ICE-3月期棉 收跌0.16美分，或0.22%，报每磅72.11美分，盘中交易区间为71.81-72.87美分，前者为1月4日以来最低。

期货市场总成交量增加2,558口，至25,155口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少7口，至262,316口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)