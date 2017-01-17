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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          96.12    -0.15    -0.16   1160392
    京东                27.21    +0.37    +1.38   7705325
    新浪              66.87    -1.63    -2.38    719964
    搜狐              38.99    -0.41    -1.04    118263
    网易             243.08    +5.40    +2.27   1171792
    百度             176.96    +0.48    +0.27   2070492
    
    台湾
    台湾积体电路       29.62    +0.18    +0.61   1711332
    联电                1.85    -0.03    -1.60    272314
    日月光              5.44    +0.02    +0.37    118798
    硅品精密           7.48    -0.06    -0.80     58884
    和信超媒体         3.00    -0.08    -2.60     22814
    友达                4.04    +0.01    +0.25    336276
    中华电信           32.44    +0.33    +1.03     59265
    台湾国际航电      47.94    -0.58    -1.20    743636
    
    香港
    中国移动           55.27    +0.12    +0.22    141629
    中国联通           11.43    -0.05    -0.44     73260
    中国电信           47.94    -0.28    -0.58     14577
    中芯国际            7.09    +0.11    +1.58    156618
    电讯盈科         5.92    +0.19    +3.32       675
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 张涛)
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