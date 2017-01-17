《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.12 -0.15 -0.16 1160392 京东 27.21 +0.37 +1.38 7705325 新浪 66.87 -1.63 -2.38 719964 搜狐 38.99 -0.41 -1.04 118263 网易 243.08 +5.40 +2.27 1171792 百度 176.96 +0.48 +0.27 2070492 台湾 台湾积体电路 29.62 +0.18 +0.61 1711332 联电 1.85 -0.03 -1.60 272314 日月光 5.44 +0.02 +0.37 118798 硅品精密 7.48 -0.06 -0.80 58884 和信超媒体 3.00 -0.08 -2.60 22814 友达 4.04 +0.01 +0.25 336276 中华电信 32.44 +0.33 +1.03 59265 台湾国际航电 47.94 -0.58 -1.20 743636 香港 中国移动 55.27 +0.12 +0.22 141629 中国联通 11.43 -0.05 -0.44 73260 中国电信 47.94 -0.28 -0.58 14577 中芯国际 7.09 +0.11 +1.58 156618 电讯盈科 5.92 +0.19 +3.32 675 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 张涛)