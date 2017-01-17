《美国重要政经日程》-1月18日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1330 - 劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)及实质所得
1415 - 美联储公布12月工业生产
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据
1900 - 美联储公布褐皮书
2100 - 财政部公布11月国际资本流动数据
2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(因1月16日联邦假期而从周二延后一天)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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