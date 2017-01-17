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市场报道 | 2017年 1月 18日 星期三 06:39 BJT

加拿大股市：收低，金融和铁路类股遭遇获利卖压

路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。

多伦多证交所综合股指 收跌37.93点，或0.25%，报15,441.36点。

该指数本月早些时候曾触及逾两年高位15,621.40点，受助于市场乐观认为美国候任总统特朗普的政策将提振经济增长和通胀，且主要产油国去年11月达成减产协议。但此后上涨势头有所减弱。

工业板块下跌1.1%，金融板块因公债收益率下降而挫跌0.7%。

10大类股中有六类收跌。(完)
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