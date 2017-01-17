加拿大股市：收低，金融和铁路类股遭遇获利卖压

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
多伦多证交所综合股指 收跌37.93点，或0.25%，报15,441.36点。
该指数本月早些时候曾触及逾两年高位15,621.40点，受助于市场乐观认为美国候任总统特朗普的政策将提振经济增长和通胀，且主要产油国去年11月达成减产协议。但此后上涨势头有所减弱。
工业板块下跌1.1%，金融板块因公债收益率下降而挫跌0.7%。
10大类股中有六类收跌。(完)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选