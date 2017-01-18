金砖国家：1月17日股汇市收盘纵览

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透1月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月17日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.65%，报894.87点。
中国股市：沪综指收小涨终止连五日下跌，量能萎缩持续反弹动力不足
中国汇市：人民币大幅收涨，因美元回调且机构结汇盘增加
香港股市收高，但涨幅受英国首相讲话前的谨慎情绪所限
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.82%，报64,354.336点。
巴西汇市：雷亚尔收高，巴西央行时隔一个月后再次干预汇市。雷亚尔兑美元 收涨0.81%，报3.2117/24，上日收报3.2370/85。雷亚尔此前两日下挫2%。
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南非股市：收低，零售板块跌幅居前。指标Top-40指数 收盘下跌0.62%，报46,045.01点；大盘综合指数 收盘下跌0.64%，报52,817.73点。
南非汇市：兰特攀升，因特朗普忧虑提振新兴市场货币上涨
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印度股市：收盘小跌，信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)领跌，因围绕该公司电信业务支出的忧虑盖过了第三季获利好于预期的影响。BSE指数 收盘下跌0.19%，报27,235.66点；NSE指数 收盘下跌0.18%，报8,398点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.95，上日收报68.095。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.47%，报1,156.47点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.1%，报600.95点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.77%，报59.41；卢布兑欧元 贬值0.17%，报63.58。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。