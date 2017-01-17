《中国报摘》--中国证券报1月18日

* 头版头条:

--分析人士表示，部分C类非受限产品申购新股的预期年化收益率下降到4.7%附近，短期来看或不及资金成本；不过此部分直接影响到的底仓资金在400亿元人民币左右，绝对资金量不大，对市场影响更多体现在预期层面。中长期而言，对新股市场不必过于悲观。

* 其他:

--中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，目前PPP资产证券化面临一些困难，如PPP项目整体收益率不高，对投资者吸引力不足。若要改变这一状况，必须发展出适宜长期资金投资的资产证券化工具，例如公募REITs。公募REITs和私募ABS多元发展，将促进PPP项目资产证券化二级市场的繁荣，并为一级市场各类资本的退出提供通畅渠道

--近日，《国家电网关于全面深化改革的意见》正式发布，提出要全面深化改革，建立现代企业制度规范，积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开。加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率。

--宝钢股份 公告称，预计2016年度净利润同比将增加770%左右。

--工信部发布《大数据产业发展规划（2016-2020）》提出，到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。(完)