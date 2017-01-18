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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:04 BJT

《香港报摘》--经济日报1月18日

**头版头条**

--英国首相文翠珊（Theresa May）公布脱欧计划，表明英国将脱离欧洲单一市场，但强调最终脱欧方案会交国会表决，刺激英镑一度急弹2.9%。

**其他**

--建设银行 董事长王洪章接受访问时表示，2015年建行新暴露不良贷款约528亿元人民币，2016年会大幅降低，2017年亦会较2016年大幅降低，有效避免不良资产蚕食盈利。

--证监会入禀高等法院，要求中国森林 、上市保荐人瑞银及渣打（当时名为嘉诚亚洲），以及核数师毕马威，向小股东赔款。

--高盛认为，滙丰 及渣打 盈利能力将受惠于美国加息，当中滙丰的资本回报更见改善迹象，故调升两股目标价至74港元及66港元，及维持评级分别为买入及中性。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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