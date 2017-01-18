《香港报摘》--经济日报1月18日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
**头版头条**
--英国首相文翠珊（Theresa May）公布脱欧计划，表明英国将脱离欧洲单一市场，但强调最终脱欧方案会交国会表决，刺激英镑一度急弹2.9%。
**其他**
--建设银行 董事长王洪章接受访问时表示，2015年建行新暴露不良贷款约528亿元人民币，2016年会大幅降低，2017年亦会较2016年大幅降低，有效避免不良资产蚕食盈利。
--证监会入禀高等法院，要求中国森林 、上市保荐人瑞银及渣打（当时名为嘉诚亚洲），以及核数师毕马威，向小股东赔款。
--高盛认为，滙丰 及渣打 盈利能力将受惠于美国加息，当中滙丰的资本回报更见改善迹象，故调升两股目标价至74港元及66港元，及维持评级分别为买入及中性。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。