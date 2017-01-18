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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月18日-1月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期    时间   国家    规模  发行细节
 1/18           日本          标售一年期贴现国库券
 1/19           日本          标售三个月期贴现国库券
 1/19           日本          标售五年期公债
 1/19           西班牙        标售公债
 1/24           美国          发售两年期公债
                              
 1/24           日本          标售40年期公债
                              
 1/24           西班牙        标售三个月和九个月期国库券
                              
 1/25           美国          发售两年期浮息债券
 1/25           美国          发售五年期公债
 1/25           德国          标售30年期联邦债券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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