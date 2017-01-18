版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:14 BJT

《香港报摘》--信报1月18日

**头版头条**

--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。

**其他**

--彭博引述知情人士称，中国政府高级官员近期接触富士康母公司鸿海集团董事长郭台铭，并表达中国政府关注他在美国的投资计划，而郭台铭亦借势承诺，其集团不会从中国撤资。

--Mastercard发表每半年一次的消费者信心指数调查报告，港人消费者信心指数升10.1点，升幅达31.5%，为亚太区内增幅最强劲；反映港人对今年上半年的经济前景有信心，较过去半年有显着改善。

--银联通宝宣布，与澳门7家主要银行合作提供双币JETCO Pay P2P流动转账服务。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐