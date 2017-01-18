《香港报摘》--信报1月18日

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
**头版头条**
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。
**其他**
--彭博引述知情人士称，中国政府高级官员近期接触富士康母公司鸿海集团董事长郭台铭，并表达中国政府关注他在美国的投资计划，而郭台铭亦借势承诺，其集团不会从中国撤资。
--Mastercard发表每半年一次的消费者信心指数调查报告，港人消费者信心指数升10.1点，升幅达31.5%，为亚太区内增幅最强劲；反映港人对今年上半年的经济前景有信心，较过去半年有显着改善。
--银联通宝宣布，与澳门7家主要银行合作提供双币JETCO Pay P2P流动转账服务。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。