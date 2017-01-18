版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:43 BJT

韩国政经：财长称讨论李在镕可能被逮捕的经济影响还不是时候

路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。

“法院应该会在我发声之前作出裁决；现在还不是时候，”柳一镐在首尔一个会议间隙向记者表示。

李在镕周三上午将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。李在镕目前被卷入韩国贪腐丑闻。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐