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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:18 BJT

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载

路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。

中国证券报周三引述相关意见并指出，要探索科技型企业股权和分红激励，积极开展试点，建立市场化运营管理机制等。深化公司所属企业分类改革，按照电网监管类和市场竞争类企业功能定位，提高改革的针对性、考核评价的导向性。 　

意见还强调，加快输配电价改革，配合做好成本监审，推动建立合理的价格形成与传导机制，加快构建科学的输配电价体系，逐步完善交叉补贴政策。加快电力市场建设，提升交易机构公司化相对独立运作水平，推动交易规则制定，不断扩大市场化交易规模。

同时，充分发挥“国家-省”两级交易平台作用，构建统一开放、竞争有序的全国电力市场。积极推动售电侧改革，不断完善服务标准，主动服务售电主体，积极参与市场竞争，加快构建适应多元化市场主体的营销服务体系，激发市场活力。

此外，还要稳步推进增量配电业务有序放开，探索以混合所有制发展配电业务的有效方式和途径，放大国有资本功能。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)
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