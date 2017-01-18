《香港重要政经日程》--1月18日-2月3日

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
================== 今日重要政经消息=================
1月18日（周三）
香港特首发表2017年施政报告。
新世纪医疗 首日挂牌。
11:00 时尚环球 股东特别大会。
14:45 中信里昂风水指数发布会。
================== 近期重要政经消息=================
1月19日（周四）
公布10-12月失业率。
10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。
13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。
14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。
17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。
1月20日（周五）
10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。
10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。
15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
1月23日（周一）
公布12月份消费物价指数。
09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。
10:00 至卓国际 股东特别大会。
10:00 新华滙金融 股东特别大会。
11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。
14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。
15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
1月24日（周二）
合和实业 公布中期业绩。
合和公路基建 公布中期业绩。
1月25日（周三）
维达国际 公布全年业绩。
11:00 珠江钢管 股东特别大会。
1月26日（周四）
公布12月份进出口数据。
电能实业 董事会考虑派发特别中期股息。
恒隆地产 公布全年业绩。
恒隆集团 公布全年业绩。
1月27日（周五）
公布12月份M-3货币供应数字。
公布12月份外汇基金总资产。
公布12月底人民币存款结余。
10:00 金川国际 股东特别大会。
1月30日（周一）
农历年初三公众假期。
1月31日（周二）
农历年初四公众假期。
2月3日（周五）
公布1月份香港日经PMI。
10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。