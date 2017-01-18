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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹

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* 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘

* 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家

* 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场

* 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单

* 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多

* 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元

(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)
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