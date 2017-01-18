《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月18日

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
*工商时报：
--经济部工业局昨日证实，全球DRAM大厂美光 预计在台投资1,300亿台币，未来将落脚中部科学园区进行扩厂计划，预计将增加逾二千个就业机会。据悉，美光锁定中科进行新的3D封测制程，预估2-3年可量产，要打造成为亚太区营运中心。
--最新实价登录资料显示，近两年台北市各行政区成交价，以中山区跌最多，达12%；新北市以板桥区最惨烈，跌幅18%。蛋黄区（核心区）房价抗跌神话破灭，双北市中山、信义、板桥和中和区房价惨绿，跌幅皆超过二位数。
*经济日报：
--SEMI最新报告强调，台湾半导体产业在台积电 领军下，整体产能全球市占率将逾20%，明年正式超越日本，成为全球最大制造重心。不过中国大陆也展现雄心，逾20座晶圆厂宣布兴建，估计2019年全球产能市占率将推升至18-19%，进逼台湾，值得关注。
--国泰金 近500亿台币的甲种特别股昨日挂牌，吸引投资人追捧，有大户因没能在挂牌前参与认购，挂牌首日豪砸8亿台币进场抢购。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。