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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月18日

*工商时报：

--经济部工业局昨日证实，全球DRAM大厂美光 预计在台投资1,300亿台币，未来将落脚中部科学园区进行扩厂计划，预计将增加逾二千个就业机会。据悉，美光锁定中科进行新的3D封测制程，预估2-3年可量产，要打造成为亚太区营运中心。

--最新实价登录资料显示，近两年台北市各行政区成交价，以中山区跌最多，达12%；新北市以板桥区最惨烈，跌幅18%。蛋黄区（核心区）房价抗跌神话破灭，双北市中山、信义、板桥和中和区房价惨绿，跌幅皆超过二位数。

*经济日报：

--SEMI最新报告强调，台湾半导体产业在台积电 领军下，整体产能全球市占率将逾20%，明年正式超越日本，成为全球最大制造重心。不过中国大陆也展现雄心，逾20座晶圆厂宣布兴建，估计2019年全球产能市占率将推升至18-19%，进逼台湾，值得关注。

--国泰金 近500亿台币的甲种特别股昨日挂牌，吸引投资人追捧，有大户因没能在挂牌前参与认购，挂牌首日豪砸8亿台币进场抢购。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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