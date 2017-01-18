《香港报摘》--其他报纸重要消息1月18日

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
**明报**
--据销售文件显示，TPG拟以每股4.73-4.8港元，配售手上逾1.14亿股或5.7%的李宁 股份，套现5.39-5.47亿港元，配售较昨日收市价折让2.8-4.3%。
--去年底提出私有化的华宝国际 上周突然获复星国际 增持2,066万股股份，涉资逾6,800万港元，持股量增至5.64%。
**星岛日报**
--特首梁振英今天公布任内最后一份《施政报告》，据悉，报告将会提出分阶段取消强积金对冲的方向，并会在长者生活津贴之外，引入设有资产审查的退休保障。
--为开拓低成本资金及提升资本实力，建行 董事长王洪章表示，正在筹划将资本消耗较多的子公司分拆上市，目前仍在讨论阶段，未有具体方案。
**苹果日报**
--澳门赌收开始见起色，但美高梅中国 宣布把原订今季开幕的路氹新酒店，推迟至下半年才开张，公司解释是由于项目设计复杂，并要按市场需求来兴建合适项目。
--爱尔兰财政部国务部长莫菲（Eoghan Murphy）接受访问时表示，本周出访香港与北京时表示，冀在香港与中国发掘更多商机，开拓金融科技（Fintech）领域合作。
**东方日报**
--经营韩国赌业的蓝鼎国际 再度大规模供股，先将股份面值一拆十，之后再一供五，供股股份多达逾千亿股，集资逾51亿港元。
--中煤能源 去年全年产量8,099万吨，按年减少15.2%；全年销量1.33亿吨，按年减少3.4%。
**文汇报**
--摩根大通董事总经理兼亚太地区副主席李晶昨出席亚洲金融论坛时表示，人民币去年兑美元贬值约6%，今年初以来有所升值，预计未来几个月汇率将出现双向波动。
--汇丰银行集团总经理兼环球银行资本市场亚太区主管范礼泉（Gordon French）指出，市场需要不同类型的债市，市场对风险资产及新兴市场的资产需求提高，中国的“一带一路”涵盖多个新兴市场，可提供很多投资机会。（完）
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(整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。