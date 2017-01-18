建信期货：中国期指多空谨慎，反弹趋势预计难以持续

标题新闻：美国企业4月用于资本投资的借款额同比增长8%--设备租赁和金融协会(ELFA)
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以下内容节选自1月18日的《期货日报》：
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
综合来看，市场在经历周一大幅下跌后，短期做空动能有所释放，昨日市场缩量反弹，期市上主力投资者并没有跟随大盘反弹加持多单，显示市场对后市继续上涨持谨慎态度。本轮市场下跌主要是由于IPO提速，增大股市供应压力，而且周五特朗普上任，在经贸、外交方面对华态度增加市场的避险情绪，除此之外，春节即将来临，市场流动性紧张局面难改，种种利空因素增加股市的做空压力，短期利空无法解除，预计反弹趋势难以持续，建议逢高做空。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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