港报财经评论：美国重债又大使，黄金脱去金刚圈--信报1月18日

美国重债又大使 黄金脱去金刚圈/ 习广思

特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。

执笔时美元散晒，日圆兑美元急升逾1%，欧罗兑美元涨0.6%，标普VIX亦升了2.5%，金价更急涨21美元，在在反映市场对美元开始存有戒心，在特朗普就职前沽美股、沽美元的大行预警，正逐步实现。

据《华尔街日报》报道，特朗普计划任命两位纽约房地产开发商领导新团队，负责执行他的一万亿美元基建计划，分别是纽约房地产开发商Richard LeFrak，以及纽约市商业地产大亨之一Vornado Realty Trust的史蒂芬罗斯（Steven Roth）。

这两位与他有数十年私交的开发商，将领导一个由15到20名建筑商或工程师组成的委员会，以负责他上任后的基建计划。特朗普声称他们都是行业专家，一辈子都在做建筑，了解如何控制预算及保证工期。

Richard LeFrak是美国最富有的房地产开发商之一，与特朗普在上世纪七十年代就在纽约相熟，当然也是特朗普最主要支持者与金主。史蒂芬罗斯是大型房地产信托公司Vornado Realty Trust的董事长兼首席执行官。

特朗普竞选总统期间，曾宣布会实施一个投资高达一万亿美元的基础设施建设计划，称美国目前破碎的道路与桥梁需要重建，电讯系统及供水系统也需要修复及扩建，相信基建计划将刺激美国就业和经济增长。

今次做法与美国一直以来由政府出资主导的基建计划不同，特朗普宣称他主要依靠私人投资完成基建计划，依靠税收减免政策来吸引私人资本用于主要基建项目的建设。然而，即使是以BOT（建设─经营─转让）方式进行，亦有一大部分须由政府出资，如何融资是一大问题。

特朗普曾提出一些经济政策建议，被指是不可思议，例如主张大洒金钱，同时推行税务改革。大规模减税背后的假设是经济加速增长，甚至可以达到GDP年增长5%，到时财政收入必定大增，抵消减税增开支的影响。

不过，这是根据最乐观的增长预期，去做最进取的财政政策，一旦有任何闪失，例如贸易保护主义致经济不增反降，到时真是两头不到岸，财政赤字大增之余，政府负债亦变成天文数字。

事实上，截至去年12月止，美国公共债务总额达19.9万亿美元，过去两年即使经济增长提速，就业数据大幅好转，国家总债务依然由18.5万亿美元增至近20万亿美元，可见经济增长加速并不见得可以改善国家财政。

回顾过去10年，美国债务增长的确非常可怕，其中增长最急速一段是2008年金融海啸之后，其后几年债务增长也相当急速，这也是总统奥巴马留给特朗普最好的「遗物」。在债务高企的状况下，特朗普如何再做大有为政府，大洒金钱，看来市场都很想知道答案，当其内阁公布融资方案时，相信正是美元大幅贬值之始。

信用评级机构惠誉国际日前发表报告，指特朗普的减税计划可能威胁美国的「AAA」最高主权信用评级。惠誉表示，即使在美国总统大选前，美国政府的债务水平也是拥有「AAA」评级的国家中最高，如果加上特朗普在未来10年削减6.2万亿美元税收的计划，美国政府的债务规模可能会扩大33%。

其他两大信用评级机构中，穆迪对美国的主权信用评级维持在最高级别，标普则早于2011年已把评级下调至「AA+」。标普表示，特朗普领导下的美国不太可能很快重获「AAA」最高评级，至少在2017年内不太可能，加上自评级下调以来，美国并未尽力消除债务规模扩大的担忧。

难怪最近「末日博士」麦嘉华亦揶揄美国随时要靠QE4去应付高企的债务，当使出QE4时，美元肯定会大散，贵金属势将升到你唔信。几个理由都朝着看好黄金的方向走，包括通胀上升及美元转弱，一直以来压在金价头上的重要阻力都是强美元，到美元转弱，人民币贬值压力可暂时纾缓，新兴市场也可以回升，最弊的还是美元及炒过龙的美股。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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