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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:44 BJT

华泰期货：大连豆油期货短线继续盘整

以下内容节选自1月18日的《期货日报》：

美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。

就近期国内豆油现货而言，尽管春节备货临近尾声，但是下游备货整体情况良好，逢低入市比较活跃。虽然1月大豆到港量预期巨大，但是根据季节性规律，2月、3月到港量将会降低，库存将会有一定程度的下滑，目前国内豆油库存为96万吨。当前油厂压榨利润仍然可观，再加上油厂手中未执行的豆粕合同较多，所以油厂压榨量始终保持在高位，油粕压榨供应充足。豆油进一步持续走强或仍需更多利好支撑，暂时维持区间振荡思路。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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