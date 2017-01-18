华泰期货：大连豆油期货短线继续盘整

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
以下内容节选自1月18日的《期货日报》：
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。
就近期国内豆油现货而言，尽管春节备货临近尾声，但是下游备货整体情况良好，逢低入市比较活跃。虽然1月大豆到港量预期巨大，但是根据季节性规律，2月、3月到港量将会降低，库存将会有一定程度的下滑，目前国内豆油库存为96万吨。当前油厂压榨利润仍然可观，再加上油厂手中未执行的豆粕合同较多，所以油厂压榨量始终保持在高位，油粕压榨供应充足。豆油进一步持续走强或仍需更多利好支撑，暂时维持区间振荡思路。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。