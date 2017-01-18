港报财经评论：汽车股炒波幅，年内不乏良机--经济日报1月18日

汽车股炒波幅 年内不乏良机/ 林瑞芬

港股上落暂无大方向，恒指 收报22,840点，升0.5%；国指 收报9,702点，升0.4%，大市成交额只有507亿港元。

特朗普正式就任时间临近，其政策取向，仍然是市场可能面临的最大不确定性。其次，春节前投资者倾向获利回吐、市场成交淡静以及南下资金减少，均为目前大市受困的主因。大方向或要待农历新年后才有启示，期指将于下周结算，本周步步为营。

技术上，恒指阻于23,000，但又守于22,000，形成波动区，上落为主。忧心内地IPO核发提速，周一内地中小型股份、创业板股重创。中小型股份、创业板指数经过早几年谷高，用时间来修正偏高的PE值，时有震荡，不意外。而以反映大型国企、大价股为主的沪深300指数及上证综合指数，目前预期PE分别约12倍及14.6倍，不可同日而语。后者暴挫的空间有限，相信对国指发挥一定支持作用。国指而言，10,000点阻力明显，短綫难望冲破，但守于9,500点之势仍是不俗。

中资无疑已是港股的购买力重心，周一内地中小型股有震荡，部份中资爱股在缺乏购买力下急插，无风起浪，反应强烈，如有大数据概念的科通芯城 ，股价由月初11.7港元连日回落，已跌穿250天綫11.3港元，周一低见10.24港元，躺着都中枪。科通芯城昨日才稍为反弹，收报10.8港元，升3.8%，尚未重越250天綫，实在难扭淡势。看来，牛皮市之下，散户在中小型股炒上落的风险也提升不少，宜审慎。

周前，国家发改委主任徐绍史预计，2016年中国国内生产总值（GDP）同比增速将为6.7%左右。至于2017年，据国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》预测，中国GDP将放慢至6.5%，而有些分析员更为悲观，估计经济增长会降至6.5%之下。其实，只要把握产业链广的汽车及房地产业，不难预期中国今年GDP增速大有机会逊于去年。

去年高增长的汽车业，增速亦会放缓。2016年，内地汽车销售量达2,803万辆，按年增长13.7%，当中，1.6升及以下乘用车是主要增长推动力；去年汽车销售中，乘用车销售2,438万辆，按年增长14.9%；商用车销售365万辆，按年增长5.8%。乘用车的超预期销量，主要受益于1.6升及以下乘用车的购置税优惠政策。去年1.6升及以下乘用车销售1,761万辆，占乘用车比重达到72.2%，按年增长21.4%；而1.6升以上乘用车仅销售677万辆，占乘用车比重降至27.8%，按年基本持平。根据内地媒体报道，汽车工业协会预计2017年汽车行业销量为2,940万辆，按年增长5%。当然，中国GDP增速放慢多少，市场预期与实际落差多少，又是一回事。市场在预期中，只要最终不偏离市场预期太多，对内地金融市场的冲击将有限，不用悲观！

股市投资者总是会有一个预期调节期，像汽车股股价于去年第三季末、第四季初开始陆续进行调整，近两周随大市回升，年内可以怎样跟进，引述中信证券看法或有启示。

中信证券指出，今年一季度受2016年底合资车企的销量平滑，以及1月春节后的经销商补库存，预计销量按年增速会维持在10%左右。二季度由于是传统消费淡季，考虑到受2016年四季度提前消费影响，预计增速逐月下行，全年同比增速低点有望出现在年中。及后下半年随着传统的消费旺季，以及购置税优惠政策明确在2018年完全退出（恢复至10%）带来的提前消费，预计即使考虑高基数，按年增速有望逐月走高，全年呈现V字形走势。

若然此预测正确的话，第一季与第三季都是买卖汽车股的有利时机，而第二季则应该是汽车股低潮期。笔者认为汽车股的估值相对较低，今年整体的汽车销售增速虽然预期会有所放缓，但个别年内仍有炒波幅的机遇。其中，东风汽车 手持净现金27.6亿元人民币，内地商用车销售自去年复苏回升，有助增加东风的盈利水平，公司有条件把派息比率由15%上调至30%。此外，母公司自去年11月开始增持东风，亦显见母公司对东风的盈利信心。

另外，据中金公司于去年底报告指出，东风本田和东风日产去年均完成年销售目标。第10代思域仍然供不应求，东风本田将在今年推出另外一款中型SUV车型UR-V，故中金预测东风本田将保持增长势头，2017年或将挑战65万辆的销售目标，对稳定盈利有一定作用。按ETNET综合预测，东风现价相当于2016及2017年度预测PE只是5倍，而息率接近3厘，估值便宜，后市不妨候回调近7.5至7.6港元收集，中期上望回试8.5港元，止蚀7.2港元，昨收报8.12港元。（完）

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