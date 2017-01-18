港报社评：半年任期非走数藉口，继续有为勿夸夸其谈--明报1月18日

行政长官梁振英今天发表任内最后一份施政报告，社福政策成为焦点。梁振英承诺，余下任期会推动标准工时立法，处理强积金对冲和全民退休保障问题，落实2012年竞选特首时的政纲，今天的施政报告，梁振英必须「交功课」，证明现届政府无意「走数」。部分商界人士以「梁振英只余半年任期」为藉口，反对推动取消强积金对冲，只是企图拖延时间，延续对打工仔极不公平的做法。现届政府是时候以行动说明，自己并非「跛脚鸭」，「继续有为」不能止于夸夸其谈。

梁振英上任以来，土地房屋和社福政策都是施政重点，政府表现算是积极落力，惟成效未如人意。以增加房屋和土地供应为例，虽然土地供应在逐渐重回正轨，但是政府觅地建屋困难，加上热钱流入等外围因素影响，令楼价连年飈升，公屋平均轮候时间有增无减。至于社福政策方面，推出低收入在职家庭津贴、订立贫穷线、重设扶贫委员会，无疑是走对了路，然而在标准工时、强积金对冲、全民退保等关键问题上，政府迟迟未提出实质的处理做法。根据港大最新民调，市民认为特首最需要处理房屋问题，其次就是医疗政策和社会福利，说明民心所向。梁振英既已放弃连任，没有政治包袱，就应好好把握最后机会，趁今次施政报告兑现承诺。

据悉，梁振英公布的最后一份施政报告，将谈及取消强积金对冲机制，资方不能再提取雇员强积金户口内的雇主供款，用以支付雇员遣散费及长期服务金。工商界对此反应强烈，声言「无理由帮梁振英找数」，又认为现届政府任期只剩半年，不应推行影响深远的政策，强积金对冲问题应留给下任特首处理，云云。这种观点强辞夺理。任何一个负责任的政府，都不应因为卸任在即，就放慢处理民生事务，将问题留给下手处理，况且取消强积金对冲，也不是突然爆出来的问题，而是社会讨论了多时的议题。

当年，政府为争取商界支持落实强积金制度，同意制订对冲机制，容许以强积金雇主供款，抵消遣散费及长服金开支，变相蚕食员工应得的退休保障，对打工族极不公道，要求废除机制的声音从没止息。去年中，一项由多个民间团体所作的民意调查就显示，在逾千名受访者中，七成三赞成或非常赞成取消强积金对冲。事隔10多年，据知，施政报告将提出方案，划定「对冲死线日」，死线前的雇主供款仍可抵消遣散费及长服金，死线后的供款则不可。可是工商界迄今仍抱着强烈抗拒态度，扬言新方案会引发「裁员潮」，不少中小企为了拨备支付遣散费将面临亏损，情形一如当年为求反对落实最低工资，不断危言耸听高谈引发裁员潮。

有工商界代表坚称，政府今次提出取消对冲方案，事前并未谘询商界，莫说取消机制，连展开谘询也不可，如此霸道令人震惊，只有理亏者，才会视谘询讨论如洪水猛兽。为求争取商界接受，今次施政报告提出的方案，据悉已重大让步，包括在落实取消对冲安排的过渡期内，运用公帑资助雇主应付部分遣散费及长服金开支，又提出调低遣散费及长服金计算比例，由相当于最后一个月工资的三分之二，降至二分之一。对打工仔来说，如此走样的妥协方案，只能说是「勉强收货」，工商界不应得寸进尺。

随着特首选举临近，选委会部分工商界选委也许认为只要设法拖延阻挠，令现届政府不能落实取消对冲机制，有关倡议就会胎死腹中，皆因商界在选委会手握300票，远比劳工界60票多，参选人为了拉票，必然要照顾商界利益。近日，有代表工商界的政党中人放言，「有意参选特首的人必须慎重处理对冲议题，否则难得到大多数的工商界支持」，大有要胁意味。特首参选人应以社会福祉为重，以公义公道为依归，并非为既得利益者服务，在取消强积金对冲等重大民生议题上，一众参选者必须阐明立场，不能蒙混过关。

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