港报社评：铁娘子泪光反映，叶刘入闸确最难--信报1月18日

特首选战一触即发，已获国务院批准辞职的两位司长之中，原政务司司长林郑月娥率先公布将会参选，原财政司司长曾俊华据闻亦打算在周四正式表态。加上退休法官胡国兴和新民党主席叶刘淑仪，特首宝座的角逐者至少有四位，跑马仔的热闹和激烈气氛前所未见。

就算不再有另外的黑马加入战团，正正由于四人抢票之格局太剧烈了，基本法委员会副主任梁爱诗担心，数目太多有机会令首轮投票无人得票过半，若第二轮投票仍选不出特首，便会流选。基于这样的顾虑，现在政圈流传一个讲法，最终建制派可能只有一人成为候选者；亦即是说，有人最终被劝退，或者得不到一百五十张提名票，过不了法例规定的入闸门槛，变相被筛选。

按目前形势分析，叶刘确是最难入闸的一位。也许就是处于这个无可奈何的逆境，曾获媒体誉为「香港铁娘子」的她显得愁肠百结，昨日当众乍现了感怀身世的哽咽泪光，可说是今届选战的「第一滴泪」。

触发叶刘落泪的是特首任期仅余不足半年的梁振英，他赞扬林郑月娥有担当、有能力，愿意处理香港长期积压的问题。叶刘有感而发地说，自己也有担当，例如十多年前在处理《基本法》二十三条立法之上：「我系问咗责，自动离开政府，无厚颜恋栈权力，过去十年回到旷野，各位都知我由低做起，出钱出力出心，唔通可以话我无担当咩？」

叶刘之泪，催泪点虽然源于「一男子」，但再深一层的意义其实是反映政治的残酷无情。论官场资历，她是「奶妈」林郑和薯片叔叔的前辈；论从政历练，她受过立法会直选洗礼，另外三位选举零经验的特首参与者必须甘拜下风；可是不管拥有如何亮丽的履历，她当选特首的机会微乎其微，说不定「未入闸已告急」，甚至是「未告急已出局」。因此，叶刘淑仪不时在有意无意之间展露其酸葡萄情绪，并不令人费解。

依照小圈子选特首的游戏规则，提名的门槛是一百五十票，采用记名的明票制；当选的门槛是六百零一票，采用不记名的暗票制。在这样的制度设计之下，结合「参选者数目太多、建制派可能只有一人」的风声，叶刘淑仪毫无疑问是最容易被筛走的一个。如今不断有人揣摩上意，一口咬定获得中央祝福的是林郑月娥，无论是真是假，皆会严重削减或撬走叶刘得到提名的票数，相信没有多少位建制派选委愿意在记名的情况之下「押错注」。况且在本报上月独家委托中大为热门特首参选人进行的民调清楚显示，这两名女将的支持者政治光谱最为重叠，故因林郑披甲而致叶刘堕马也没有太违悖现实与民情。至于泛民手上的超过三百票，相信不会流向叶刘。

相反，胡国兴和曾俊华面对的难题不算太棘手，纵使建制派选委绝大部分提名林郑，泛民轻而易举就可以将他们送入闸。形象一向中立的胡国兴不会令泛民抗拒，毋须多说了；曾俊华虽是建制中人，但何以得到泛民青睐，不妨从法律界选委、公民党主席梁家杰口中看出端倪，他说道：「如果喺两个烂橙之中拣一个，的确系拣曾俊华。」

五年前的特首选举，叶刘已经尝过拿不到一百五十张提名票的挫折，五年后的今天，形势没有改观，她自己也透露，有两三名本来表示愿意支持她的选委转軚，改为支持林郑月娥。如果选委们毫不理会揣摩上意，纯粹以民意为依归，那又如何？now新闻台委托岭南大学公共管治研究部在上周四林郑宣布辞职后进行的民意调查，曾俊华支持度是百分之三十一点三，升四点七个百分点，续居首位；林郑月娥支持度是百分之二十二，虽然微升一点八个百分点，但落后的差距拉阔了；叶刘淑仪支持度急跌至只有百分之五点四，比没有表态参选的前立法会主席曾钰成还不及。

无论从哪个角度衡量，入闸难度最高，当选更加渺茫，叶刘的眼泪不是假惺惺，而是满载辛酸与不忿。

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