版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:45 BJT

一德期货：沪铜等待新一轮补库驱动，关注46,000-48,500元/吨波动区域

以下内容节选自1月18日的《期货日报》：

1月以来，沪铜主力合约重心不断上移，最高上探至48390元/吨,随后大幅回落。总体来看，其上涨动力主要来自金融属性层面冲击的消退，具体来说，元旦前流动性紧张局面大幅缓和，特朗普政策立场低于市场预期，美元振荡回落，这两方面因素提振铜价。但是供需基本面制约其上涨空间。临近春节，下游需求趋于疲弱。随着铜价回落，基本面利空因素得以部分释放，是否会触发再次补库存的热情值得关注。技术上，关注46000—48500元/吨波动区域。

　　2016年12月，未锻造铜及铜材进口量大幅增加，由此我们上调12月精炼铜净进口量至36万吨，使得12月预估国内供应量达107万吨，而实际需求量预估只有95万吨，这使得库存开始累积，上期所铜库存已由12月初的13万吨增加至17万吨。据了解，保税区铜库存目前约为48万吨，而上周为46.5万吨，显示出保税区持续库存流出的局面已改变。1月随着春节临近，下游需求趋于疲弱，供应过剩或加剧。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐