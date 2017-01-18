国信期货：大连铁矿石期货短期偏强中期将回落

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
以下内容节选自1月18日的《期货日报》：
最近铁矿石期货大幅飙升，主力1705合约价格最高升至664.5元/吨，现货偏强和期货贴水成为主要的幕后推手。短期来看，铁矿石期货有望维持偏强态势，但中期来看，供应增多而需求减少，铁矿石价格仍将回落。
从技术上看，铁矿石1705合约价格在60日均线处站稳后展开反弹，MACD指标由绿转红，5日和10日均线先后上穿20日均线，技术形态全面转强。但最近两日，价格在布林通道上轨处受阻。昨日，铁矿石期货前20名的净多持仓减少13,975手，至4,125手，显示短期继续上涨速度有望放缓。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。