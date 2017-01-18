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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:47 BJT

国信期货：大连铁矿石期货短期偏强中期将回落

以下内容节选自1月18日的《期货日报》：

　　最近铁矿石期货大幅飙升，主力1705合约价格最高升至664.5元/吨，现货偏强和期货贴水成为主要的幕后推手。短期来看，铁矿石期货有望维持偏强态势，但中期来看，供应增多而需求减少，铁矿石价格仍将回落。

从技术上看，铁矿石1705合约价格在60日均线处站稳后展开反弹，MACD指标由绿转红，5日和10日均线先后上穿20日均线，技术形态全面转强。但最近两日，价格在布林通道上轨处受阻。昨日，铁矿石期货前20名的净多持仓减少13,975手，至4,125手，显示短期继续上涨速度有望放缓。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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