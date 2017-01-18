《台湾重要政经日程》--1月18日-10月10日

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
=====================今日重要政经消息==============================
1/18(三)
--09:00 立法院院会。
--12:30 央行代财政部标售五年期106甲2期公债，金额250亿台币。
--14:30 经济部〞新南向政策〞沟通说明会。
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1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率，上月为年增7.0%。
1/23(一)
--08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。
1/24(二)
--16:20 央行公布12月M2年增率，上月为年增3.96%。
1/25(三)
--08:30 主计总处公布第四季GDP概估值。
1/25(三)-1/26(四)
--股市无交易，仅办理结算交割作业。
1/27(五)-2/1(三)
--农历春节，金融市场休市。
2/6(一)
--16:20 央行公布1月外汇存底金额，上月为4,342.04亿美元。
2/7(二)
--16:00 财政部公布1月进出口金额年变动率，上月为年增14%。
2/8(三)
--08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.70%。
*2/13(一)
--12:30 央行代财政部标售财106-3期国库券，数额250亿台币，期限91天期。3月27日(周一)发行。2/14发行。
*2/16(四)
--12:30 央行代财政部标售106/3期公债250亿台币，年期为20年期，20日(一)发行。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
*2/22(三)
--12:30 央行代财政部标售106/4期公债300亿台币，年期为10年期， 3月1日发行。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
*3/24(五)
--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。