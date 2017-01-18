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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:54 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日

**上海证券报**

--10家公司近日已通过大商所豆粕期权做市商答辩环节，在现场检查并签订协议之后，豆粕期权首批做市商名单有望出炉。10家公司包括永安期货、南华期货等期货公司旗下子公司，还包括一家证券公司以及一家大型外资贸易公司。

--工信部印发《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》提出，到2020年实现业务收入突破8万亿元人民币，相对“十二五”末4.3万亿元的业务收入再翻番。与此同时，百亿及千亿企业培育目标也较“十二五”翻番。

**证券时报**

--中石化集团近期以4.07亿元购入九州证券增发股份，持有后者10.98%股份，成为第二大股东；未来中石化还将根据九州证券发展需要进一步增资。

**21世纪经济报道**

--百度 昨任命陆奇担任集团总裁兼首席运营官，主要负责百度的产品、技术、销售及市场运营。这个前微软全球执行副总裁的加盟，将是百度加码人工智能的一个重要标签。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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