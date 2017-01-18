《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
**上海证券报**
--10家公司近日已通过大商所豆粕期权做市商答辩环节，在现场检查并签订协议之后，豆粕期权首批做市商名单有望出炉。10家公司包括永安期货、南华期货等期货公司旗下子公司，还包括一家证券公司以及一家大型外资贸易公司。
--工信部印发《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》提出，到2020年实现业务收入突破8万亿元人民币，相对“十二五”末4.3万亿元的业务收入再翻番。与此同时，百亿及千亿企业培育目标也较“十二五”翻番。
**证券时报**
--中石化集团近期以4.07亿元购入九州证券增发股份，持有后者10.98%股份，成为第二大股东；未来中石化还将根据九州证券发展需要进一步增资。
**21世纪经济报道**
--百度 昨任命陆奇担任集团总裁兼首席运营官，主要负责百度的产品、技术、销售及市场运营。这个前微软全球执行副总裁的加盟，将是百度加码人工智能的一个重要标签。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。