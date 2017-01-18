《汇市简讯》美元/人民币即期中间价料降至两个月低点

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
0053GMT * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上 日为6.8992 * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关 * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超 过1月6日的创纪录调整幅度 * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升 0.93% * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。