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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 08:59 BJT

《汇市简讯》美元/人民币即期中间价料降至两个月低点

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    * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上
日为6.8992
    * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关
    * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超
过1月6日的创纪录调整幅度
    * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升
0.93%
    * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法
    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校 戴素萍)
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