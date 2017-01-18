《全球重要经济事件一览表》--1月18日-1月25日

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
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1月18日(三)
达沃斯--2017年世界经济论坛年会(至1月20日)。
瑞士--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。
北京--国新办举行新闻发布会，住房城乡建设部总经济师赵晖介绍改善农村人居环境工作进展情况，并答记者问(0200)。
法国斯特拉斯堡--欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在欧洲议会发表讲话(1400)。
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加德克萨斯大学奥斯汀分校2017年商业预测会议前的小组讨论(1400)。
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。
德国科布伦兹--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在一场会议发言(1030)。
德国科布伦兹--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在奥托贝森管理研究院(WHU Otto Beisheim School of Management)发表讲话(2245)。
明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加有关“经济机遇与包容性增长”的讨论(1600)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆证交所发表讲话(1350)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议并发表货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯随后举行记者会(1615)。
达沃斯--瑞典总理略夫文(Stefan Lofven)和财长安德森(Magdalena Andersson)召开新闻发布会(1400)。
维也纳--2017年中东欧论坛，演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼等(至1月18日)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议(至1月19日)。
1月19日(四)
雅加达--印尼央行举行宣布利率决议。
伦敦--英国央行保险监管执行理事David Rule发表演讲(1230)。
法兰克福--欧洲央行利率会议，之后宣布利率决议，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉举行记者会(1330)。
斯坦福--美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话(0100)。
美国费尔菲尔德--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在索拉诺经济发展企业年度午餐会议上讲话(2045)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定，欧洲央行总裁德拉吉召开新闻发布会。
达沃斯--南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)参加世界经济论坛达沃斯峰会的一个小组讨论(1800)。
湖北宜昌--国家卫计委召开媒体沟通会，介绍宜昌医改工作总体进展情况并和媒体进行沟通。(0100)
1月20日(五)
达沃斯--欧洲央行执委科尔参加世界经济论坛2017年年会。
华盛顿--美国当选总统特朗普宣誓就任。
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在湾区评议会(The Bay Area Council)第10届年度经济预测活动上致闭幕辞(1800)。
东京--日本央行副总裁中曾宏将参加日本国际银行家协会会议。
美国桑莫塞--费城联邦储备银行总裁哈克在纽泽西银行家协会就经济前景发言(1400)。
1月23日(一)
暂无重要经济事件预告。
1月24日(二)
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群。
1月25日(三)
德国威斯巴登--英国央行总裁卡尼在20国集团(G20)会议上发表讲话。
德国威斯巴登--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼和英国央行总裁卡尼在一次会议上发表讲话。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加Sida的“Development Talks”，讨论央行在经济发展中的重要性，以及货币政策在协助发展方面的角色(1200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美股业绩公布日程
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 李婷仪)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。