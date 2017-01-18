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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 09:03 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透上海1月18日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主
要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间）
        
    公布日期  公布时间    经济指标                            数据日期      

    2017年1月
    1/20      1000      国民经济运行情况新闻发布会             2016年
    1/21      0930      季度主要行业增加值初步核算报告         2016年四季度
    1/23                海关月度正式数据                       2016年12月
    1/26      0930      工业经济效益月度报告                   2016年12月
    
    2月
    2/1       0900      官方制造业PMI                           1月
                        官方非制造业PMI                         1月
    2/6       0930      规模以上文化及相关产业生产经营季度报告  
    2/10                海关统计月度初步汇总数据                1月
    2/14      0930      居民消费价格指数(CPI)                   1月
                        工业生产者价格指数(PPI)                 1月
    2/23                海关月度正式数据                        1月
    2/28      0930      2016年国民经济和社会发展统计公报        2016年
    
    3月
    3/1       0900      官方制造业PMI                           2月
                        官方非制造业PMI                         2月
    3/8                 海关统计月度初步汇总数据                2月
    3/9       0930      居民消费价格指数(CPI)                   2月
                        工业生产者价格指数(PPI)                 2月
    3/14      1000      国民经济运行情况新闻发布会              2月
    3/23                海关月度正式数据                        2月
    3/27      0930      工业经济效益月度报告                    2月
    3/31      0900      官方制造业PMI                           3月
                        官方非制造业PMI                         3月
    
    4月
    4/12      0930      居民消费价格指数(CPI)                   3月
                        工业生产者价格指数(PPI)                 3月
    4/13                海关统计月度初步汇总数据                3月
    4/17      1000      国民经济运行情况新闻发布会             一季度
    4/18      0930      季度主要行业增加值初步核算报告         一季度
    4/23                海关月度正式数据                        3月
    4/27      0930      工业经济效益月度报告                    3月
    4/28      0930      规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度
    4/30      0900      官方制造业PMI                           4月
                        官方非制造业PMI                         4月
    5月
    5/8                 海关统计月度初步汇总数据                4月
    5/10      0930      居民消费价格指数CPI                     4月
                        工业生产者价格指数PPI                   4月    
    5/15      1000      国民经济运行情况新闻发布会              4月
    5/23                海关月度正式数据                        4月
    5/27      0930      工业经济效益月度报告                    4月
    5/31      0900      官方制造业PMI                           5月
                        官方非制造业PMI                         5月
    6月
    6/8                 海关统计月度初步汇总数据                5月
    6/9       0930      居民消费价格指数CPI                     5月
                        工业生产者价格指数PPI                   5月    
    6/14      1000      国民经济运行情况新闻发布会              5月
    6/23                海关月度正式数据                        5月
    6/27      0930      工业经济效益月度报告                    5月
    6/30      0900      官方制造业PMI                           6月
                        官方非制造业PMI                         6月
    7月
    7/10      0930      居民消费价格指数CPI                     6月
                        工业生产者价格指数PPI                   6月    
    7/13                海关统计月度初步汇总数据                6月
    7/17      1000      国民经济运行情况新闻发布会              二季度
    7/18      0930      季度主要行业增加值初步核算报告          二季度
    7/23                海关月度正式数据                        6月
    7/27      0930      工业经济效益月度报告                    6月
    7/28      0930      规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 二季度
    7/31      0900      官方制造业PMI                           7月
                        官方非制造业PMI                         7月
    8月
    8/8                 海关统计月度初步汇总数据                7月
    8/9       0930      居民消费价格指数CPI                     7月
                        工业生产者价格指数PPI                   7月  
    8/14      1000      国民经济运行情况新闻发布会              7月
    8/23                海关月度正式数据                        7月
    8/27      0930      工业经济效益月度报告                    7月
    8/31      0900      官方制造业PMI                           8月
                        官方非制造业PMI                         8月
    9月
    9/8                 海关统计月度初步汇总数据                8月
    9/9       0930      居民消费价格指数CPI                     8月
                        工业生产者价格指数PPI                   8月  
    9/14      1000      国民经济运行情况新闻发布会              8月
    9/23                海关月度正式数据                        8月
    9/27      0930      工业经济效益月度报告                    8月
    9/30      0900      官方制造业PMI                           9月
                        官方非制造业PMI                         9月
    10月
    10/13              海关统计月度初步汇总数据                 9月
    10/16    0930      居民消费价格指数CPI                      9月
                       工业生产者价格指数PPI                    9月  
    10/19    1000      国民经济运行情况新闻发布会               三季度
    10/20    0930      季度主要行业增加值初步核算报告           三季度
    10/23              海关月度正式数据                         9月
    10/27    0930      工业经济效益月度报告                     9月
    10/30    0930      规模以上文化及相关产业生产经营季度报告   三季度
    10/31    0900      官方制造业PMI                            10月
                       官方非制造业PMI                          10月
    11月
    11/8               海关统计月度初步汇总数据                 10月
    11/9     0930      居民消费价格指数CPI                      10月
                       工业生产者价格指数PPI                    10月  
    11/14    1000      国民经济运行情况新闻发布会               10月  
    11/23              海关月度正式数据                         10月  
    11/27    0930      工业经济效益月度报告                     10月
    11/30    0900      官方制造业PMI                            11月
                       官方非制造业PMI                          11月
    12月
    12/8               海关统计月度初步汇总数据                 11月
    12/23              海关月度正式数据                         11月
     
    注:1. 本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。
       2. 70个大中城市住宅销售价格月度报告发布计划择期公布。
       3. 1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会。
       4. 自3月份起，各月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数月度报告比2
016年相应提前1天，即在当月最末一天发布。
       5. 海关公布进出口贸易数据。
       6. 外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务
贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）    
                
  经济指标预测或公布日程            
  美国与加拿大  日本    
  欧洲          台湾    
  中国              
  已公布经济指标一览            
  美国            日本  
  欧洲            韩国  
  中国              香港  
  澳洲           台湾  

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 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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