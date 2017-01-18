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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 09:07 BJT

《中国重要政经日程》--1月18日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月18日（周三）

--中国国家主席习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。

*--10:00 国新办举行新闻发布会，住房城乡建设部总经济师赵晖介绍改善农村人居环境工作进展情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

1月19日（周四）

*--9:00 国家卫计委在湖北宜昌召开媒体沟通会，介绍宜昌医改工作总体进展情况并和媒体进行沟通。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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