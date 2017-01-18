《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--达沃斯论坛：中国旗帜鲜明反对贸易保护主义，不会主动打货币战--习近平

中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。

--中国房地产：70城房价指数同比涨幅15个月来首降，拐点已现热点楼市熄火

中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。

--路透调查：中国今年经济成长料略为放缓，着重管控风险

路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。

--中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委

中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。

--中美关系：两国和世界人民的根本利益需中美构建长期稳定合作关系--习近平

中国国家主席习近平表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。

--香港施政报告：短中长期供应项目料可建逾60万个住宅，惟长远土地仍短缺

香港特区行政长官梁振英发表其任内最后一份施政报告称，未来会继续努力增加土地供应，估计透过各项短中长期土地供应项目，可提供超过60万个住宅单位。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行4,600亿元逆回购，单日净投放4,100亿创新高

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行4,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期2,000亿元，28天期2,600亿元。据此计算，单日净投放4,100亿元，创历史新高。

--中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势

中国银行间债市早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。

--中国货币市场：公开市场天量净投放仍未解资金紧势，关注MLF续做情况

中国央行公开市场单日净投放创历史新高，但银行间货币市场仍供不应需，短期资金价格走高。交易员称，本周以来缴税缴准及春节取现等因素叠加，资金需求高峰已至，市场还在观望MLF续做情况，期待央行继续补充流动性。

--新债招标：中国三年新发国债利率2.77%，七年续发债3.1173%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标新发的三年期固息国债中 标利率为2.77%，与市场预测均值一致；同时招标的七年期续发国债加权中标收益率为3.117 3%，稍低于市场预测均值3.14%。

--新债招标：中国农发行七年债收益率3.9930%，10年期3.9903%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的五、七年和10年三期固息债， 中标收益率分别为3.7560%、3.9930%和3.9903%；一年、三年期中标收益率分别为3.2012%和3.5702%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量上升，客盘逢低购汇需求压制反弹空间

人民币兑美元即期早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线大幅抬升，因节前人民币流动性紧张

中国境内美元/人民币掉期曲线大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期一度升至1,001点创七个月新高。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.65

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微跌至96.01。

--《焦点》政府资本管控促使中企增加海外发债，不顾成本和风险

中国当局支撑人民币汇率并抑制过热房地产市场的努力，正在激励更多中国企业不惜承担额外成本和风险，在香港以及其他海外中心发行外币计价债券，这其中也包括许多国营企业。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日反弹收升，投资者参与意愿不强缩量震荡为主

中国股市沪综指连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。

--中国证券：目前监管层正在研究再融资相关政策--新华

新华社报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。

--中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载

中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。

--中国企业：三胞集团发起娱乐业并购基金，规模为4.35亿美元--消息人士

两名消息人士称，中国大型企业三胞集团正在发起一个规模为30亿元人民币(4.35亿美元)的基金，用于收购最多150家国内电影院线，押注中国蓬勃增长的电影市场。

--中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减

中国最大上市钢企--宝钢股份发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。

--中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司