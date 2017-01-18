《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--达沃斯论坛：中国旗帜鲜明反对贸易保护主义，不会主动打货币战--习近平
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
--中国房地产：70城房价指数同比涨幅15个月来首降，拐点已现热点楼市熄火
中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
--路透调查：中国今年经济成长料略为放缓，着重管控风险
路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
--中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委
中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
--中美关系：两国和世界人民的根本利益需中美构建长期稳定合作关系--习近平
中国国家主席习近平表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
--香港施政报告：短中长期供应项目料可建逾60万个住宅，惟长远土地仍短缺
香港特区行政长官梁振英发表其任内最后一份施政报告称，未来会继续努力增加土地供应，估计透过各项短中长期土地供应项目，可提供超过60万个住宅单位。
【固定收益】
--中国公开市场：今日将进行4,600亿元逆回购，单日净投放4,100亿创新高
业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行4,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期2,000亿元，28天期2,600亿元。据此计算，单日净投放4,100亿元，创历史新高。
--中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
中国银行间债市早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
--中国货币市场：公开市场天量净投放仍未解资金紧势，关注MLF续做情况
中国央行公开市场单日净投放创历史新高，但银行间货币市场仍供不应需，短期资金价格走高。交易员称，本周以来缴税缴准及春节取现等因素叠加，资金需求高峰已至，市场还在观望MLF续做情况，期待央行继续补充流动性。
--新债招标：中国三年新发国债利率2.77%，七年续发债3.1173%--业内人士
业内人士透露，中国财政部上午招标新发的三年期固息国债中 标利率为2.77%，与市场预测均值一致；同时招标的七年期续发国债加权中标收益率为3.117 3%，稍低于市场预测均值3.14%。
--新债招标：中国农发行七年债收益率3.9930%，10年期3.9903%--业内人士
业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的五、七年和10年三期固息债， 中标收益率分别为3.7560%、3.9930%和3.9903%；一年、三年期中标收益率分别为3.2012%和3.5702%。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘缩量上升，客盘逢低购汇需求压制反弹空间
人民币兑美元即期早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。
--人民币衍生品：境内美元掉期曲线大幅抬升，因节前人民币流动性紧张
中国境内美元/人民币掉期曲线大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期一度升至1,001点创七个月新高。
--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.65
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微跌至96.01。
--《焦点》政府资本管控促使中企增加海外发债，不顾成本和风险
中国当局支撑人民币汇率并抑制过热房地产市场的努力，正在激励更多中国企业不惜承担额外成本和风险，在香港以及其他海外中心发行外币计价债券，这其中也包括许多国营企业。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指连二日反弹收升，投资者参与意愿不强缩量震荡为主
中国股市沪综指连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
--中国证券：目前监管层正在研究再融资相关政策--新华
新华社报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。
--中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
--中国企业：三胞集团发起娱乐业并购基金，规模为4.35亿美元--消息人士
两名消息人士称，中国大型企业三胞集团正在发起一个规模为30亿元人民币(4.35亿美元)的基金，用于收购最多150家国内电影院线，押注中国蓬勃增长的电影市场。
--中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
中国最大上市钢企--宝钢股份发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
--中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
中国大型超市--永辉超市公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。 （完）
(整理 曾祥进; 审校 林高丽)