国际油市：美元疲软支撑油价微升，但美国产出前景抑制涨幅

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
美元疲软使得美元计价的原油对使用其他货币的消费者而言变得便宜一些。
“美元疲软以及沙特的利好言论推高了油价，”澳新银行在给客户的报告中称。
美国政府周二表示，美国石油日产量料将迈向900万桶。这给原油期货带来不利影响。
美国候任总统特朗普(Donald Trump)提名的内政部长人选Ryan Zinke周二称，将考虑在联邦土地上扩大能源钻探和开采，但会确保敏感地区继续受到保护。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/孙国玉；审校 王兴亚/王颖)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。