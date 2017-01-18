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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 09:32 BJT

国际油市：美元疲软支撑油价微升，但美国产出前景抑制涨幅

美元疲软使得美元计价的原油对使用其他货币的消费者而言变得便宜一些。

“美元疲软以及沙特的利好言论推高了油价，”澳新银行在给客户的报告中称。

美国政府周二表示，美国石油日产量料将迈向900万桶。这给原油期货带来不利影响。

美国候任总统特朗普(Donald Trump)提名的内政部长人选Ryan Zinke周二称，将考虑在联邦土地上扩大能源钻探和开采，但会确保敏感地区继续受到保护。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/孙国玉；审校 王兴亚/王颖)
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