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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 09:37 BJT

金属期市：伦铜逆转隔夜跌势，美元走软激发买盘

Vedanta Resources 旗下的Konkola铜矿将在月底向赞比亚政府支付1亿美元罚金的第一部分。

三名知悉情况的消息人士称，印度正寻求从部分国有的企业Hindustan Zinc Ltd (HZL) 获得最多22亿美元的股息，因印度政府计划借助锌价上涨帮助支撑公共财政。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/王琛；审校 张若琪/徐文焰)
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