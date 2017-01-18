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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 09:40 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在亚洲继续走软，空头认为隔夜大涨过度

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* 英镑/美元亚洲时段跌0.40%，英国空头认为昨日反弹过度

* 昨日大涨3%，关键阻力位来到55日均线切入位1.2415

* 如果不能突破此阻力位，则会鼓舞投机性卖盘出现

* 下一支撑位在前阻力水准1.2315/20

(完)

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