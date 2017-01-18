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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 09:44 BJT

《汇市简讯》美元/韩元反弹，但上档可能在接近1,170时遇阻

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* 美元/韩元现报1,166.5，开盘报1,162.5，美元全面回升

* 美元/人民币中间价降幅小于预期，有利于美元

* 美元/韩元可能在接近1,170心理阻力时遇阻

* 一目均衡云区上端和波林格区间在1,169附近会合

* 普遍认为，特朗普就职前美元多头减持可能基本结束

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 杜明霞)
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