《汇市简讯》美元/韩元反弹，但上档可能在接近1,170时遇阻

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
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* 美元/韩元现报1,166.5，开盘报1,162.5，美元全面回升
* 美元/人民币中间价降幅小于预期，有利于美元
* 美元/韩元可能在接近1,170心理阻力时遇阻
* 一目均衡云区上端和波林格区间在1,169附近会合
* 普遍认为，特朗普就职前美元多头减持可能基本结束
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 杜明霞)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。