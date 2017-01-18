芝加哥期市：大豆从六个月高位回落，阿根廷产量担忧抑制跌势

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
主力小麦合约 跌0.12%至每蒲式耳4.33美元，周二收涨1.8%。 阿根廷当地农业专家周一称，周末期间阿根廷大豆主产区暴雨成灾。 在大豆种植减少之际，上述情况给大豆一年的产量打上了问号。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二称，12月期间美国大豆压榨情况 不及市场预期，尽管海外对豆粕的需求升至近两年新高。 以下为0123GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 433.00 -0.50 -0.12% +1.64% 413.33 69 CBOT玉米 364.50 -1.00 -0.27% +1.67% 356.43 68 CBOT大豆 1066.75 -2.50 -0.23% +2.05% 1028.19 76 CBOT稻米 9.95 -$0.01 -0.05% +0.45% $9.79 72 WTI原油 52.51 $0.03 +0.06% +0.27% $52.38 49 汇率 欧元/美 $1.070 -$0.001 -0.11% +0.94% 元 美元/澳 0.7543 -0.002 -0.30% +0.91% 元 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/孙国玉；审校 张若琪/戴素萍)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。