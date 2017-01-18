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货币新闻 | 2017年 1月 18日 星期三 10:22 BJT

芝加哥期市：大豆从六个月高位回落，阿根廷产量担忧抑制跌势

主力小麦合约 跌0.12%至每蒲式耳4.33美元，周二收涨1.8%。
    
    阿根廷当地农业专家周一称，周末期间阿根廷大豆主产区暴雨成灾。
在大豆种植减少之际，上述情况给大豆一年的产量打上了问号。
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二称，12月期间美国大豆压榨情况
不及市场预期，尽管海外对豆粕的需求升至近两年新高。
    
 以下为0123GMT报价：
 合约      价格     变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                     %         值           
 CBOT小麦  433.00   -0.50    -0.12%  +1.64%    413.33       69
 CBOT玉米  364.50   -1.00    -0.27%  +1.67%    356.43       68
 CBOT大豆  1066.75  -2.50    -0.23%  +2.05%    1028.19      76
 CBOT稻米  9.95     -$0.01   -0.05%  +0.45%    $9.79        72
 WTI原油   52.51    $0.03    +0.06%  +0.27%    $52.38       49
 汇率                                                       
 欧元/美   $1.070   -$0.001  -0.11%  +0.94%                 
 元                                                         
 美元/澳   0.7543   -0.002   -0.30%  +0.91%                 
 元                                                         
 (完)

  
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/孙国玉；审校 张若琪/戴素萍)
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