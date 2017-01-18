台湾汇市：台币盘初带量走升至31.5整理，特朗普谈话提振非美货币反弹

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。
他们称，台北外汇开盘一小时成交量为2.12亿美元，交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强，出口商交投则较显冷清，至于外资盘初则偏卖美元，目前买卖汇力道拉扯暂由进口商略胜一筹。
盘初台币一度大升1.93角来到31.410，创逾三个月新高，前高为2016年10月6日的31.340。
〞先等一下进口商消化完。〞一公股银行交易员说。
本地时间10:11，台币兑美元报31.514，上日收报31.603；韩元兑美元 报1,165.8，上日收在1,174.5；台股 跌0.19%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.401/31.425，上日收在31.278。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.400-31.530。
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--快讯提示：美国旧金山联储总裁称即便没有财政刺激，2017年也可能有理由加息三次 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。