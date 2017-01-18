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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 10:25 BJT

台湾汇市：台币盘初带量走升至31.5整理，特朗普谈话提振非美货币反弹

路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。

他们称，台北外汇开盘一小时成交量为2.12亿美元，交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强，出口商交投则较显冷清，至于外资盘初则偏卖美元，目前买卖汇力道拉扯暂由进口商略胜一筹。

盘初台币一度大升1.93角来到31.410，创逾三个月新高，前高为2016年10月6日的31.340。

〞先等一下进口商消化完。〞一公股银行交易员说。

本地时间10:11，台币兑美元报31.514，上日收报31.603；韩元兑美元 报1,165.8，上日收在1,174.5；台股 跌0.19%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.401/31.425，上日收在31.278。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.400-31.530。

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