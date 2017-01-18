中国货币市场：公开市场天量净投放仍未解资金紧势，关注MLF续做情况

路透上海1月18日 - 中国央行公开市场周三单日净投放创历史新高，但银行间货币市场 仍供不应需，短期资金价格走高。交易员称，本周以来缴税缴准及春节取现等因素叠加，资 金需求高峰已至，市场还在观望MLF续做情况，期待央行继续补充流动性。 “还是很紧，大行没怎么出，小机构出隔夜有的报价到5%、7%了，早上成交最高一笔到 7%；公开市场放了还没见效果，能持续放量的话还好些，”上海一券商交易员称。 中国央行公开市场周三进行4,600亿元人民币逆回购操作，单日净投放4,100亿元创历史 新高。 公开市场未到期逆回购余额也随之攀升至16,650亿元，逼近2016年2月1 5日17,050亿元的历史高位。 华南一银行交易员提到，如考虑到MLF到期，今日央行实际投放资金不到3,000亿元。至 今MLF续做未有消息传出，也导致市场心态继续谨慎，春节前敏感时点上，市场可能还是期 望看到央行更多的维稳动作以恢复信心。 据路透统计，今明两日分别有1,345亿元和820亿元中期借贷便利（MLF）将到期回收流 动性。中国央行上周五已对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元，操 作量远超当日1,015亿元的到期规模。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3700 2.3973 -2.73 七天 2.5116 2.4122 +9.94 14天 2.5087 3.2161 -70.74 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.9750 3.4900 +248.50 七天 4.8700 4.1000 +77.00 14天 5.5850 5.3200 +26.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.4000 +30.00 七天 3.2000 2.3300 +87.00 14天 3.3500 3.5990 -24.90 Shibor 其中:隔夜 2.3280 2.2563 +7.17 七天 2.5042 2.4666 +3.76 三个月 3.7491 3.7222 +2.69 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)