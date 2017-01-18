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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 12:08 BJT

中国货币市场：公开市场天量净投放仍未解资金紧势，关注MLF续做情况

路透上海1月18日 - 中国央行公开市场周三单日净投放创历史新高，但银行间货币市场
仍供不应需，短期资金价格走高。交易员称，本周以来缴税缴准及春节取现等因素叠加，资
金需求高峰已至，市场还在观望MLF续做情况，期待央行继续补充流动性。
        
    “还是很紧，大行没怎么出，小机构出隔夜有的报价到5%、7%了，早上成交最高一笔到
7%；公开市场放了还没见效果，能持续放量的话还好些，”上海一券商交易员称。
    
    中国央行公开市场周三进行4,600亿元人民币逆回购操作，单日净投放4,100亿元创历史
新高。 公开市场未到期逆回购余额也随之攀升至16,650亿元，逼近2016年2月1
5日17,050亿元的历史高位。
    
    华南一银行交易员提到，如考虑到MLF到期，今日央行实际投放资金不到3,000亿元。至
今MLF续做未有消息传出，也导致市场心态继续谨慎，春节前敏感时点上，市场可能还是期
望看到央行更多的维稳动作以恢复信心。
    
    据路透统计，今明两日分别有1,345亿元和820亿元中期借贷便利（MLF）将到期回收流
动性。中国央行上周五已对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元，操
作量远超当日1,015亿元的到期规模。    
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 11:32              今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                
 质押式回购加权平均利率                                 
  其中:隔夜                    2.3700   2.3973     -2.73
      七天                     2.5116   2.4122     +9.94
      14天                     2.5087   3.2161    -70.74
 上海证交所质押式回购利率                               
  其中:隔夜                    5.9750   3.4900   +248.50
      七天                     4.8700   4.1000    +77.00
      14天                     5.5850   5.3200    +26.50
 回购定盘利率                                           
  其中:隔夜                    2.7000   2.4000    +30.00
      七天                     3.2000   2.3300    +87.00
      14天                     3.3500   3.5990    -24.90
 Shibor                                                 
  其中:隔夜                    2.3280   2.2563     +7.17
      七天                     2.5042   2.4666     +3.76
      三个月                   3.7491   3.7222     +2.69
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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