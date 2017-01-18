版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 10:40 BJT

日本股市：因日圆升值早盘跌至五周低点，特朗普就职前投资者保持谨慎

但在周五特朗普就职前，对特朗普的预期最近有些减弱。

“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。

“过去两个月市场主要受预期推动，随着特朗普就职临近，目前市场在等待具体的政策。在那之前波动性可能仍较高。”

银行股表现落后，隔夜美国银行股下跌，令其承压。

日本银行股分项指数 跌1.34%，盘中触及12月1日以来最低。三菱日联金融集团(MUFG) 跌1.78%，三井住友金融集团 跌1.04%，瑞穗金融集团 跌1.3%。

东芝 涨3.19%，之前有报导称，该公司在考虑剥离其半导体业务资产，以27亿美元将该部门约20%股权出售给西部数据(WD) 。

东证股价指数 下滑0.36%至1,503.67点，JPX-日经400指数 跌0.34%至13,469.87点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐