日本股市：因日圆升值早盘跌至五周低点，特朗普就职前投资者保持谨慎

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
但在周五特朗普就职前，对特朗普的预期最近有些减弱。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。
“过去两个月市场主要受预期推动，随着特朗普就职临近，目前市场在等待具体的政策。在那之前波动性可能仍较高。”
银行股表现落后，隔夜美国银行股下跌，令其承压。
日本银行股分项指数 跌1.34%，盘中触及12月1日以来最低。三菱日联金融集团(MUFG) 跌1.78%，三井住友金融集团 跌1.04%，瑞穗金融集团 跌1.3%。
东芝 涨3.19%，之前有报导称，该公司在考虑剥离其半导体业务资产，以27亿美元将该部门约20%股权出售给西部数据(WD) 。
东证股价指数 下滑0.36%至1,503.67点，JPX-日经400指数 跌0.34%至13,469.87点。(完)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。