澳新汇市：澳元和新西兰元均守在高位附近，受美元下跌所助

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。
澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。
投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。
周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。
澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。
新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完)
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(编译 孙国玉/艾茂林; 审校 徐文焰/张涛)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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