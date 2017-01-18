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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 10:49 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元均守在高位附近，受美元下跌所助

澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。

澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。

投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。

周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。

澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。

新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完)

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(编译 孙国玉/艾茂林; 审校 徐文焰/张涛)
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