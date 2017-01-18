台湾债市：五年券106/2殖利率盘初平盘附近游走，观望午间公债标售

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
他们指出，昨日盘后最新资料显示，106/2空单量130.5亿台币，超过标售金额250亿五成，相当罕见；但尽管如此，今日106/2殖利率却未见空单回补的轧空行情，显见市场交易谨慎。
〞这个比重超过五成，没看过这种事。〞一位大型证券商交易员表示，以往也有发行前交易时的空单量占发行金额比重超过四成的公债，不过最后殖利率标高于预期；目前各方都不想轻举妄动。
也有外商银交易员指出，近期四年存续期的冷券成交利率在0.80%附近，与目前五年券106/2殖利率很接近，显见五年券殖利率向下空间很小，这也使得五年公债殖利率难明显走低。
台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2。路透调查结果显示，106/2得标利率料落在0.805-0.820%区间内。
本地时间10:40，106/2发行前交易殖利率升0.05基点至0.7905% ，成交66.5亿台币；台股加权指数 则跌0.24%。
交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.78-0.80%。
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--美国债市：公债价格上涨，因特朗普讲话和英国脱欧忧虑提振避险买盘 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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