欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长

香港金融：对中国内地相关贷款加强管理，非常不认同穆迪观点--官员
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行周二在季度调查中表示，2017年第一季欧元区的贷款需求料将增加，且借款门槛料将放宽。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
该最新对139家银行的调查显示，在2016年最后三个月包括抵押贷款、企业贷款和消费者信贷在内各信贷领域的贷款需求动能增强。
调查显示，2016年最后三个月企业放款标准小幅收紧后，银行预期第一季信贷标准将会放宽。
第四季时放贷行平均收紧对企业贷款的信贷标准，主要是因为荷兰大幅收紧，尽管其他地区的信贷标准大都维持不变。这是自2013年第四季以来首次净收紧，大致符合预期。
欧洲央行将在1月19日开会，料将维持政策立场不变。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1