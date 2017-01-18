欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长

路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行周二在季度调查中表示，2017年第一季欧元区的贷款需求料将增加，且借款门槛料将放宽。

尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。

该最新对139家银行的调查显示，在2016年最后三个月包括抵押贷款、企业贷款和消费者信贷在内各信贷领域的贷款需求动能增强。

调查显示，2016年最后三个月企业放款标准小幅收紧后，银行预期第一季信贷标准将会放宽。

第四季时放贷行平均收紧对企业贷款的信贷标准，主要是因为荷兰大幅收紧，尽管其他地区的信贷标准大都维持不变。这是自2013年第四季以来首次净收紧，大致符合预期。