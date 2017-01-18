主要国家经济指标预测--1月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 正30 正30 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.6% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 -- 盈余328 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余284 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 651 1245 欧洲央行再融资利率 1月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7 四周均值(万人) -- 25.65 续请失业金人数(万人) 1月7日当周 207.3 208.7 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 15.8 21.5 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 +1.0% -0.8% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月18日(三) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +1.0% +1.0% (较上年同期) +1.7% +1.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 12月 减少10.1 增加5.0 按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 4.8% 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.8% +2.6% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.7% +2.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.1% +1.1% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.1% +2.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) +0.1% -- 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.8% +0.6% 产能利用率 75.5% 75.4% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.4% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 67 69 1500 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50% 2100 美国整体资本流动(亿美元) 11月 净流入237 -- 外资购买美国公债(亿美元) 净卖出2.1 -- 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 12月 54.5 -- 2145 新西兰建筑许可 11月 -9.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/于春红；审校 张若琪)