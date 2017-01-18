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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--1月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值

    1月18日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周         --    买超2,065
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --    买超3,468
        
    1月19日(四)
    0001 英国RICS房价差值                            12月        正30        正30
    0030 澳洲就业人数(万人)                          12月       增加1    增加3.91
             全职就业人数(万人)                                   --     增加3.93
             就业参与率                                         64.6%       64.6%
             失业率                                              5.7%        5.7%
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 12月         --        +0.1%
                        (较上年同期)                              --        -0.6%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            11月         --      盈余328
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --      盈余284
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --          651
    1245 欧洲央行再融资利率                           1月       0.00%       0.00%
               存款利率                                       负0.40%     负0.40%
    1330 美国建筑许可年率(万户)                      12月       122.5       121.2
             建筑许可(较前月)                                     --        -3.8%
             房屋开工年率(万户)                                 120.0       109.0
             房屋开工(较前月)                                     --       -18.7%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)         1月14日当周        25.4        24.7
                 四周均值(万人)                                   --        25.65
                 续请失业金人数(万人)          1月7日当周       207.3       208.7
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数               1月        15.8        21.5
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                    11月       +1.0%       -0.8%
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数               1月         --         正16

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月18日(三)
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     12月终值       +1.0%       +1.0%
                                 (较上年同期)                    +1.7%       +1.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.7%       +0.7%
                            (较上年同期)                         +1.7%       +1.7%
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)             12月    减少10.1     增加5.0
             按ILO标准计算的失业率        截至11月的三个月        4.8%        4.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.8%       +2.6%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.7%       +2.6%
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   12月终值       +0.5%       +0.5%
                                   (较上年同期)                  +1.1%       +1.1%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                      +0.4%       +0.4%
                               (较上年同期)                      +0.9%       +0.9%
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  12月       +0.3%       +0.3%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                       +2.1%       +2.1%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +2.2%       +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                            +0.1%         -- 
    1415 美国工业生产(较前月)                         12月       +0.8%       +0.6%
             产能利用率                                          75.5%       75.4%
             制造业产出(较前月)                                  +0.2%       +0.4%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          1月          67          69
    1500 加拿大央行利率决定                             --       0.50%       0.50%
    2100 美国整体资本流动(亿美元)                     11月   净流入237         -- 
         外资购买美国公债(亿美元)                            净卖出2.1         -- 
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                    12月        54.5         -- 
    2145 新西兰建筑许可                               11月       -9.2%         --
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/于春红；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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