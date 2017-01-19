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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 08:23 BJT

《中国重要政经日程》--1月19日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月19日（周四）

--9:00 国家卫计委在湖北宜昌召开媒体沟通会，介绍宜昌医改工作总体进展情况并和媒体进行沟通。

*--9:30 国家发改委召开新闻发布会，介绍国家发改委2016年改革工作进展情况，并答记者问。

*--10:00 国新办举行新闻发布会，国家外管局新闻发言人王春英介绍2016年外汇收支数据有关情况，并答记者问。

*--10:00 商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。

=============================近期重要政经日程==========================

1月20日（周五）

*--农业部举行新闻发布会，农业部副部长于康震等向媒体介绍海洋渔业资源管理制度改革有关情况，并答记者问。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

5月

*--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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