中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
华南一基金交易员说，“今天收益率没怎么动，比较稳定，小下了1bp（基点），我感觉大部分原因还是汇率因素，离岸人民币早上到了6.80，比前期好多了。”
他并表示，今日到期MLF（中期借贷便利）是否续作仍未知，节后资金面情况也不容乐观；而且现在同业存单的监管还是利空，之后理财相关的监管政策可能也会出来，对现券后市比较谨慎。
北京一银行交易员亦称，“（收益率小跌）除了汇率因素外，美债收益率从高点下来不少，也是我唯一能想到的原因了，整个节前的情绪还是相对弱的，资金也开始紧了。”
美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特朗普实行贸易保护主义政策，打压美元，提振美债需求。
人民币兑美元中间价 周三报6.8525元，较上日的6.8992大涨467点，创1月6日以来最大单日涨幅。因上日人民币市场价大涨，且美元指数大幅回落，共同提振今日中间价至逾两个月新高。
中国央行公开市场今日进行4,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期2,000亿元，28天期2,600亿元。据此计算，单日净投放4,100亿元，创历史新高。
一级市场方面，中国财政部上午招标新发的三年期固息国债中标利率为2.77%，与市场预测均值一致；同时招标的七年期续发国债加权中标收益率为3.1173%，稍低于市场预测均值3.14%。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.8350%/3.8250%，上日尾盘为3.85%/3.80%。剩余期限近10年的国债160023券 最新报价3.2750%/3.24%，上日尾盘在3.29%/3.23%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.135元人民币，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1703 收报96.730元，较上日结算价涨0.13%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。