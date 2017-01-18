中国汇市：人民币早盘缩量上升，客盘逢低购汇需求压制反弹空间

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
* 人民币早盘缩量上升，盘中短暂升破6.85元关口
* 中间价大涨超460点至逾两个月新高
* 监管层或对中间价启动过滤机制
* 客盘逢低购汇需求压制反弹空间
* 短期汇价料仍稳中偏强
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。
他们并表示，市场继续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确定影响愈发明显。
“年初到现在人民币升了1000多点了，是你的话会不会购汇？...接下来就要看中美会不会搞贸易战了，大家也会根据情况及时调整。”一外资行交易员称。
中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.8599元,上日收报6.8728元，夜盘终报6.8501元。今日人民币兑美元中间价 报6.8525元，上日为6.8992元。人民币兑美元即期成交额 为68.82亿美元，上日半日为115.39亿美元。
全球汇市方面，美元指数周三在六周低点处徘徊，美国候任总统特朗普的讲话显示出对美元强势的担忧，给美元造成压力；英镑小幅回落，此前曾在英国首相特雷莎梅列出退欧计划后创下至少1998年以来最大单日涨幅。
“如果美国政府官员进一步通过讲话打压美元，美元可能会走软，美元与利差之间的相关性可能会结束，”摩根大通驻东京首席汇市策略师Junya Tanase表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.096元, 上日尾盘为7.0718元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8189元, 与在岸即期价差倒挂410点，上一交易日尾盘报6.803元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8633，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3388、6.0704和8.4653。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。