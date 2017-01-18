中国汇市：人民币早盘缩量上升，客盘逢低购汇需求压制反弹空间

* 人民币早盘缩量上升，盘中短暂升破6.85元关口

* 中间价大涨超460点至逾两个月新高

* 监管层或对中间价启动过滤机制

* 客盘逢低购汇需求压制反弹空间

* 短期汇价料仍稳中偏强

路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。

他们并表示，市场继续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确定影响愈发明显。

“年初到现在人民币升了1000多点了，是你的话会不会购汇？...接下来就要看中美会不会搞贸易战了，大家也会根据情况及时调整。”一外资行交易员称。

中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.8599元,上日收报6.8728元，夜盘终报6.8501元。今日人民币兑美元中间价 报6.8525元，上日为6.8992元。人民币兑美元即期成交额 为68.82亿美元，上日半日为115.39亿美元。

全球汇市方面，美元指数周三在六周低点处徘徊，美国候任总统特朗普的讲话显示出对美元强势的担忧，给美元造成压力；英镑小幅回落，此前曾在英国首相特雷莎梅列出退欧计划后创下至少1998年以来最大单日涨幅。

“如果美国政府官员进一步通过讲话打压美元，美元可能会走软，美元与利差之间的相关性可能会结束，”摩根大通驻东京首席汇市策略师Junya Tanase表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.096元, 上日尾盘为7.0718元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8189元, 与在岸即期价差倒挂410点，上一交易日尾盘报6.803元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8633，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3388、6.0704和8.4653。