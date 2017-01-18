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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 12:04 BJT

《汇市简讯》美元指数格局偏空，下一站是99.85

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    * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘
    * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油
涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35%
    * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局
    * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位
    * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/2iG3JQN
    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校 徐文焰)
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