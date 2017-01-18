台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
其新闻稿指出，美国经济持续复苏及新兴经济逐步回稳，应会使台湾业者因此受惠，但对美联储将进一步升息的预期升高，未来一年可能出现新的风险。升息后所导致的利息成本提高与汇率波动加剧，将成台湾业者今年所将面对的最主要风险因素之一。
“在需求成长疲弱、亚太区竞争加剧、大宗商品价格大幅波动的影响下，台湾企业的获利能力与现金流量有转弱风险。”中华信评评等分析师蓝于涵称。
中华信评认为，美国新政府经济与国家政策的不确定性、加上台湾与中国之间的紧绷情势持续，则可能使规模较小、外贸导向的台湾经济进一步受压。
中华信评预估，由于资本市场与外汇市场波动，将导致台湾金融服务业面临的风险逐渐升高。而在亚太市场信用状况逐渐转差的情况下，台湾金融服务业者的资产品质亦有可能出现恶化。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。