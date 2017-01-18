版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 12:06 BJT

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评

路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。

其新闻稿指出，美国经济持续复苏及新兴经济逐步回稳，应会使台湾业者因此受惠，但对美联储将进一步升息的预期升高，未来一年可能出现新的风险。升息后所导致的利息成本提高与汇率波动加剧，将成台湾业者今年所将面对的最主要风险因素之一。

“在需求成长疲弱、亚太区竞争加剧、大宗商品价格大幅波动的影响下，台湾企业的获利能力与现金流量有转弱风险。”中华信评评等分析师蓝于涵称。

中华信评认为，美国新政府经济与国家政策的不确定性、加上台湾与中国之间的紧绷情势持续，则可能使规模较小、外贸导向的台湾经济进一步受压。

中华信评预估，由于资本市场与外汇市场波动，将导致台湾金融服务业面临的风险逐渐升高。而在亚太市场信用状况逐渐转差的情况下，台湾金融服务业者的资产品质亦有可能出现恶化。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐