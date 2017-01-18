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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 12:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价

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* 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近

* 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2%

* 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结

* 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位

(完)

(编译 张涛；审校　戴素萍)
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